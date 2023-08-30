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Киноафиша Статьи Мироновой пришлось успокаивать: Ахеджакова не сдержала эмоции на похоронах

Мироновой пришлось успокаивать: Ахеджакова не сдержала эмоции на похоронах

30 августа 2023 15:00
Мироновой пришлось успокаивать: Ахеджакова не сдержала эмоции на похоронах

Артистка с трудом справлялась с переживаниями.

Режиссер Глеб Панфилов пережил свою супругу Инну Чурикову всего лишь на семь месяцев. Постановщик скончался после перенесенного ишемического инсульта, а прощание прошло в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

Проводить Панфилова в последний путь собрались не только близкие, но и коллеги режиссера. Была среди них и Лия Ахеджакова, которая близко дружила с Чуриковой. Для звезды «Служебного романа» смерть друга оказалась большим ударом, и все время она не могла сдержать слезы, прикрываясь солнцезащитными очками.

И только Марии Мироновой удалось помочь артистке справиться с переживаниями. Как пишет портал «СтарХит», Миронова была рядом с Ахеджаковой и поддерживала ее.

Похоронили же Панфилова, который этой весной отметил 89-летие, на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой.

Фото: Sergey Petrov, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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