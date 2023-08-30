Мироновой пришлось успокаивать: Ахеджакова не сдержала эмоции на похоронах

Режиссер Глеб Панфилов пережил свою супругу Инну Чурикову всего лишь на семь месяцев. Постановщик скончался после перенесенного ишемического инсульта, а прощание прошло в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

Проводить Панфилова в последний путь собрались не только близкие, но и коллеги режиссера. Была среди них и Лия Ахеджакова, которая близко дружила с Чуриковой. Для звезды «Служебного романа» смерть друга оказалась большим ударом, и все время она не могла сдержать слезы, прикрываясь солнцезащитными очками.

И только Марии Мироновой удалось помочь артистке справиться с переживаниями. Как пишет портал «СтарХит», Миронова была рядом с Ахеджаковой и поддерживала ее.

Похоронили же Панфилова, который этой весной отметил 89-летие, на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой.