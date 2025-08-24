Миронова в «Бриллиантовой руке» вспомнят многие: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов СССР по кадру с мороженым? (тест)

Мороженое в советском кино — это больше чем просто десерт. Это целый символ эпохи: вкус беззаботного детства, радость от долгожданной покупки и даже метафора счастья. Его ели в парках на скамейках, покупали у уличных продавцов и делились им с лучшим другом.

Режиссеры часто использовали этот простой и такой узнаваемый образ, чтобы создать нужную атмосферу, передать эмоции персонажа или просто добавить кадру теплоты и ностальгии. Каждая такая сцена запоминалась надолго, становясь маленьким произведением искусства.

Предлагаем вам провести вкусный эксперимент и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в советском кинематографе. Сможете ли вы узнать фильм по кадру, где главную роль играет мороженое? Сейчас узнаем!

