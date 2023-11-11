Миронов взмолился, узнав оригинальную концовку «Человека с бульвара Капуцинов»: шокирует и вас

Говорят, что шедевры рождаются в муках. Сценарии большинства культовых фильмов неоднократно перерабатывались, чтобы вместо проходной картины создать что-то по-настоящему стоящее. Оказывается, финал комедийного вестерна «Человек с бульвара Капуцинов» должен был быть совсем иным.

В конце фильма Джонни вместе с Черным Джеком и Дианой уезжает в закат, за новой жизнью. Однако, по задумке режиссера Аллы Суриковой, героев не ждало счастливое завершение истории. Танцовщица Диана должна была стать пленницей пастора и зачахнуть от тоски в Санта-Каролине.

Но в сценарий вмешался исполнитель главной роли Андрей Миронов. Звезда поставила условия: либо фильм заканчивается хеппи-эндом, либо он отказывается от предложения Суриковой. Актер потребовал для Джонни Феста счастливой концовки, которая оправдает все его злоключения. Поэтому решили все-таки освободить Диану и позволить ей уехать вместе с дорогими людьми.