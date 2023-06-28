Миронов вымолил хеппи-энд для «Человека с бульвара Капуцинов»: настоящий финал шокирует

Финал фильма часто оказывается сюрпризом не только для зрителей, но и для самого режиссера. Задуманная концовка в процессе съемок может измениться по многим причинам. Для картины «Человек с бульвара Капуцинов» такой причиной стал Андрей Миронов.

Алла Сурикова планировала, чтобы в финале Фест лишился не только лучшего друга, но и своей возлюбленной. В первой версии сценария Диана оставалась в плену у проповедника и пропадала в захолустье Санта-Каролины.

К режиссеру обратился исполнитель роли Феста Андрей Миронов. Актер посчитал, что крушение надежд героя по всем фронтам будет неправильным для такого высокодуховного персонажа. Прочитав сценарий, он согласился сниматься только при одном условии: судьба Феста не будет такой трагичной.

Благодаря этому Сурикова изменила финал: Диане удалось сбежать от пастора и присоединиться к любимому в его миссии нести просвещение по Дикому Западу.