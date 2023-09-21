Миронов терпеть не мог комедии Гайдая: вот по какой причине

Андрей Миронов не раз появлялся на экранах в комедийных фильмах Леонида Гайдая и других советских режиссеров. Но на такие роли артист соглашался практически через силу: всю свою жизнь он тихо ненавидел смешить людей, тайно мечтая о глубоких и драматичных ролях.

Любимец публики хотел воплощать на экране серьезных героев с глубокими переживаниями, но делать это ему удавалось только в театре. В одном из интервью актер признался, что не ценит большинство киноролей, которые сыграл за всю свою жизнь.

Андрей Александрович заявил, что в кино ему не довелось встретиться с настоящей драматургией — работами серьезных писателей, как это было на театральной сцене. А любимым проектом Миронов называл романтическую притчу «Сказка странствий». Размышления о смысле жизни оказались ему куда ближе, чем обаятельные Остап Бендер и Геша Козодоев.