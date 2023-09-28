Миронов сходил по ней с ума: вот кого признали главной дрянью советского кино

Подлый поступок так и не простили.

Советский кинематограф любил семейные драмы и тему любви. Душераздирающих историй было снято немало. Одну из них зрители до сих пор пересматривают и горячо обсуждают.

Картина Ильи Авербаха «Фантазии Фарятьева» мало кого оставляет равнодушным. Одни называют ленту слишком тяжелой и нудной, другие признаются, что любят ее за правдоподобность и потрясающую игру актеров.

Главные роли в проекте достались Андрею Миронову и Марине Нееловой. Артист воплотил врача-стоматолога, несуразного Павла Фарятьева, по уши влюбленного в учительницу музыки Александру. На взаимность доктору рассчитывать не приходится.

Каким-то чудом он практически добивается согласия на свадьбу, но тут на горизонте появляется бывший невесты, и, позабыв обо всем, она бросается к нему. Этот поступок влюбленной женщины Шурочке так и не простили. Именно ее признали главной дрянью советского кино: ее полюбил надежный во всех отношениях человек, а она не оценила его по достоинству.

«Она думает только о себе, глупая, самоуверенная, недальновидная», — пишет о несчастной Дзен-канал «ГалопомПоЕвропам».

Интернет-пользователи в большинстве своем с этой точкой зрения согласились.