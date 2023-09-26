Миронов с позором провалил пробы у Рязанова: не поверите, кого он мог сыграть

Кастинг актеров для «Иронии судьбы» был нелегким. Эльдару Рязанову пришлось отвергнуть немало кандидатур, чтобы создать идеальную картину. Старания режиссера стоили того — его работа каждый год радует зрителей в новогодние праздники.

Изначально мэтр предполагал, что роль Ипполита исполнит Олег Басилашвили. Однажды Эльдар Александрович обещал, что будет снимать его в каждом фильме, и всегда заранее присматривал для актера подходящую роль. Но Басилашвили незадолго до съемок потерял отца и не нашел сил для работы.

Тогда на роль незадачливого жениха стали рассматривать Андрея Миронова. Но артист отказался, посчитав, что персонаж недостаточно харизматичен. Возможно, актер просто обиделся на то, что перед этим ему не дали сыграть Женю Лукашина: Миронов с треском провалил пробы. А вот Юрий Яковлев вписался в эту историю идеально.