Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал

Евгений Миронов стал художественным руководителем Театра Наций в 2006 году. С того времени режиссер все силы отдает развитию сцены, а не так давно решился на эксперимент, шокировавший многих его поклонников.

Как оказалось, театр отправится на масштабные гастроли в Северную столицу. В течение 16 дней артисты представят все самые главные и известные постановки, а спектакли пройдут в БДТ им. Товстоногова и в Александринском театре.

«Гастроли в Петербурге всегда своеобразный экзамен для меня», — цитирует слова худрука «Комсомольская правда».

Неожиданное решение удивило даже преданных поклонников Театра Наций. Дело в том, что подобные гастроли Миронов проводил девять лет назад, и публика не верила, что он вновь будет готов к подобному шагу. Так, например, зрители смогут увидеть такие спектакли, как «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Дядя Ваня».