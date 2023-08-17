Миронов перед смертью успел сказать всего одну фразу: три леденящих душу слова

Скоропостижный уход из жизни Андрея Миронова в 1987 году стал шоком для его семьи и близких друзей. Артист скончался прямо на сцене во время спектакля «Женитьба Фигаро» в Риге. Несмотря на плохое самочувствие, Миронов самоотверженно выступал перед зрителями. Силы окончательно покинули его всего за 10 минут до конца постановки.

Первым человеком, который заметил, что с другом что-то не так, стал Александр Ширвиндт, тоже находившийся в этот момент на сцене. Миронов вдруг резко пошел по направлению к нему, схватился рукой за декорации и начал заваливаться на пол. Тогда он и сказал жуткие слова, ставшие для него последними.

«Шура, голова болит», — обратился он к Ширвиндту.

Артист тут же подхватил Миронова на руки и унес за кулисы. Туда же прибежала дочь звезды Мария, которая смотрела спектакль из зала. Она же ехала позже с отцом в машине скорой помощи, не отпуская его руку. Но актер уже был без сознания. Причиной трагической смерти Миронова стала аневризма аорты.