Миронов невиновен: раскрыта истинная причина гибели звезды «Моей прекрасной няни»

Любовь Полищук скончалась в 57 лет из-за саркомы позвоночника. Фанаты долгие годы были уверены, что виновен в этом Андрей Миронов, однако их домыслы не оказались правдой.

Дело в том, что в самом начале своей карьеры актриса снялась в комедии «12 стульев»: Миронов исполнил роль Остапа Бендера, а Полищук воплотила образ его женщины-мечты. И в одной из сцен знаменитости должны были танцевать танго, а в самом конце Миронов ронял партнершу на пол. Полищук прекрасно справилась с ярким эпизодом, но уже после выхода фильма на экраны начали появляться слухи, будто ассистенты не успели подложить под нее матрас, поэтому она упала на твердый пол и повредила спину. А уже после из-за травмы началась саркома.

В течение многих лет фанаты винили Андрея Миронова, который ради эффектной сцены пренебрег здоровьем артистки и тем самым спровоцировал болезнь. Однако режиссер Марк Захаров, поставивший фильм, уверен, что слухи нельзя считать правдой. Он лично присутствовал на съемках эпизода и уверен, что никакого опасного падения не было. А болезнь у Полищук развилась совершенно по другой причине.