Миронов и Богомолов отличились: стало известно о беде главных российских театров

Билеты в театр сегодня влетают в копеечку, но не все постановки одинаково нравятся зрителям. Неудивительно, что многие предпочитают бюджетные и беспроигрышные варианты: посещение кинотеатра, концерта, торгового центра, парка развлечений или музея. Театралам остается только смахнуть скупую слезу.

Telegram-канал «Закулиска» рассказал о реальном положении дел в отечественных театрах. Новых громких премьер не наблюдается, всюду кадровая чехарда, разруха. Артисты при таком раскладе бегут, устав от хамства, крошечных зарплат и мошенничества менеджеров.

Автор блога отметил, что в нескольких заведениях ситуация обстоит куда лучше. Театр на Бронной, где блистает Константин Богомолов, притягивает зрителей благодаря постановкам «Дачники на Бали» и «Вероника». Татр Наций, возглавляемый Евгением Мироновым, также работает без скандалов и перестановок.