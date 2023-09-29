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Киноафиша Статьи Миронов и Богомолов отличились: стало известно о беде главных российских театров

Миронов и Богомолов отличились: стало известно о беде главных российских театров

29 сентября 2023 10:30
Миронов и Богомолов отличились: стало известно о беде главных российских театров

В профессиональном сообществе настали непростые времена.

Билеты в театр сегодня влетают в копеечку, но не все постановки одинаково нравятся зрителям. Неудивительно, что многие предпочитают бюджетные и беспроигрышные варианты: посещение кинотеатра, концерта, торгового центра, парка развлечений или музея. Театралам остается только смахнуть скупую слезу.

Telegram-канал «Закулиска» рассказал о реальном положении дел в отечественных театрах. Новых громких премьер не наблюдается, всюду кадровая чехарда, разруха. Артисты при таком раскладе бегут, устав от хамства, крошечных зарплат и мошенничества менеджеров.

Автор блога отметил, что в нескольких заведениях ситуация обстоит куда лучше. Театр на Бронной, где блистает Константин Богомолов, притягивает зрителей благодаря постановкам «Дачники на Бали» и «Вероника». Татр Наций, возглавляемый Евгением Мироновым, также работает без скандалов и перестановок.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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