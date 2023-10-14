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Миронов дал мудрый совет сыну Табакова: молодежь этого не понимает

14 октября 2023 13:15
Миронов дал мудрый совет сыну Табакова: молодежь этого не понимает

Бизнесмен никогда не забудет эти слова.

Антон Табаков с детства был вхож в мир театра и кино. Его окружали именитые артисты, среди которых был и Андрей Миронов. Один разговор с ним наследник режиссера запомнил на всю жизнь.

В сердцах сын Олега Табакова пожаловался актеру на своего отца, с которым сильно поссорился. Звезда «12 стульев» внимательно выслушал юношу и дал ему дельный совет.

Миронов заметил, что в той ситуации Олег Табаков был не прав. Однако главное, как подчеркнул Андрей Александрович, вовсе не это.

«Как хорошо, что он у тебя есть», — напомнил любимец публики своему собеседнику.

И добавил, что, когда отца не станет, он сильно изменит свое мнение обо всем.

«Я был таким молодым и тогда не понял, о чем это он», — признался Антон в беседе с порталом «7 дней». И, действительно, осознание пришло к бизнесмену лишь после того, как он похоронил своего знаменитого папу.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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