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«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла

5 августа 2025 08:56
«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла

Зрители до сих пор больше любят классику, а также самый первый перезапуск.

Три года назад «Господство» вроде бы как закрыло «Юрскую» сагу — и даже поставило на ней жирную точку с «воссоединением поколений». Но, как и полагается в мире доисторических существ, точка оказалась вовсе не жирной, а… временно уснувшей.

В 2025-м динозавры вернулись в «Мире Юрского периода: Возрождение», теперь уже со Скарлетт Йоханссон, Махершалой Али и Джонатаном Бейли.

Каст — огонь, экшен — бодрый, режиссер — не новичок (Гарет Эдвардс, снявший «Годзиллу» и «Изгой-один»). Вот только критики остались не в восторге: фильм собрал 51% на Tomatometer и занял четвертое место в общем рейтинге из семи частей.

«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла

Выше — не только оригинальный «Парк юрского периода» (91%), но и первый «Мир» со своими 72%. Что уж тут говорить, даже «Затерянный мир» 1997 года оказался крепче по цифрам, опередив своего преемника на какие-то 5 зачетных пунктов.

Конечно, «Возрождение» старается вернуться к истокам — больше страха, меньше фан-сервиса, динозавры снова не просто декорация, а настоящая угроза. Но сюжет все еще застрял в доисторической эпохе сценарного ремесла. Критики отметили: фильм пестрит штампами, как будто его выкопали из сценарного янтаря 90-х и щедро засыпали глиттером.

«Возрождение» не провалилось — но точно не стало эволюцией. Фанаты получат свою дозу зубастого треша, но надеяться на второй «Парк» не стоит. Эта франшиза уже давно не делает значимых рывков вперед, а лишь важно ступает по кругу.

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Фото: Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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