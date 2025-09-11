Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых

Только вот старые герои, похоже, на экранах не появятся.

Голливуд, похоже, окончательно сошел с ума — и фанфики официально перешли в высшую лигу. Студия Legendary выложила больше трех миллионов долларов за экранизацию истории, которая звучит как сказка о любви в альтернативной вселенной «Гарри Поттера».

О любви Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. Причем, по данным западной прессы, сделка уже считается самой дорогой покупкой прав на книгу в истории.

Автор фанфика под ником SenLinYu известна в сети давно: ее «Скованные» («Manacled») набрали десятки миллионов прочтений и обзавелись фанатской армией по всему миру. Однако в прошлом году текст исчез с площадок: писательница решила перепридумать вселенную, чтобы обойти авторские права.

Так на свет появился роман «Алхимизированные» — темное фэнтези с новыми героями и декорациями, но с тем самым нервом, за который поклонники Dramione когда-то влюбились в фанфик.

В центре книги — Хелена Марино, потерявшая память, и мужчина, которому поручено раскрыть тайны ее прошлого. Магия, алхимия, некромантия, война — полный набор для голливудского блокбастера. Но фанаты-то знают: у этой истории ДНК именно из «Гарри Поттера», то есть это, по сути, спин-офф.

Самое пикантное, что легендарный фанфик «Manacled» рассказывал куда более мрачный сюжет. Там Волан-де-Морт побеждает в битве за Хогвартс и запускает программу по «принудительному воспроизводству».

Гермиону отправляют к Драко Малфою, якобы союзнику зла, который на самом деле ведет двойную игру. Именно эта версия сделала фанфик культовым и собрала почти полтораста тысяч отзывов на Goodreads.

Теперь фанатов ждет дорогущая экранизация — официально без Гарри Поттера, но с тем самым духом «запретной любви». И если «Алхимизированные» выстрелят в прокате, Голливуду придется признать: фанфики стали новой золотой жилой.

Ранее мы писали: Если бы Уэс Андерсон снял «Гарри Поттера»: ИИ показал, как бы выглядели герои культовой саги — Дамблдор теперь главный модник (фото)