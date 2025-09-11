Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых

Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых

11 сентября 2025 10:29
Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых

Только вот старые герои, похоже, на экранах не появятся.

Голливуд, похоже, окончательно сошел с ума — и фанфики официально перешли в высшую лигу. Студия Legendary выложила больше трех миллионов долларов за экранизацию истории, которая звучит как сказка о любви в альтернативной вселенной «Гарри Поттера».

О любви Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. Причем, по данным западной прессы, сделка уже считается самой дорогой покупкой прав на книгу в истории.

Автор фанфика под ником SenLinYu известна в сети давно: ее «Скованные» («Manacled») набрали десятки миллионов прочтений и обзавелись фанатской армией по всему миру. Однако в прошлом году текст исчез с площадок: писательница решила перепридумать вселенную, чтобы обойти авторские права.

Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых

Так на свет появился роман «Алхимизированные» — темное фэнтези с новыми героями и декорациями, но с тем самым нервом, за который поклонники Dramione когда-то влюбились в фанфик.

В центре книги — Хелена Марино, потерявшая память, и мужчина, которому поручено раскрыть тайны ее прошлого. Магия, алхимия, некромантия, война — полный набор для голливудского блокбастера. Но фанаты-то знают: у этой истории ДНК именно из «Гарри Поттера», то есть это, по сути, спин-офф.

Самое пикантное, что легендарный фанфик «Manacled» рассказывал куда более мрачный сюжет. Там Волан-де-Морт побеждает в битве за Хогвартс и запускает программу по «принудительному воспроизводству».

Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых

Гермиону отправляют к Драко Малфою, якобы союзнику зла, который на самом деле ведет двойную игру. Именно эта версия сделала фанфик культовым и собрала почти полтораста тысяч отзывов на Goodreads.

Теперь фанатов ждет дорогущая экранизация — официально без Гарри Поттера, но с тем самым духом «запретной любви». И если «Алхимизированные» выстрелят в прокате, Голливуду придется признать: фанфики стали новой золотой жилой.

Ранее мы писали: Если бы Уэс Андерсон снял «Гарри Поттера»: ИИ показал, как бы выглядели герои культовой саги — Дамблдор теперь главный модник (фото)

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Гарри Поттер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Заморить книжного червячка: выбрали 6 главных экранизаций осени-2025 — от сразу двух фильмов по Кингу до чернухи с ДиКаприо Заморить книжного червячка: выбрали 6 главных экранизаций осени-2025 — от сразу двух фильмов по Кингу до чернухи с ДиКаприо Читать дальше 10 сентября 2025
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Читать дальше 13 сентября 2025
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Читать дальше 13 сентября 2025
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Читать дальше 12 сентября 2025
Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Читать дальше 11 сентября 2025
«Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе «Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе Читать дальше 10 сентября 2025
Барон прав, а Пол Муад’Диб нет: почему в «Дюнах» Харконнены мстят Атрейдесам Барон прав, а Пол Муад’Диб нет: почему в «Дюнах» Харконнены мстят Атрейдесам Читать дальше 10 сентября 2025
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться) «Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться) Читать дальше 9 сентября 2025
Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше