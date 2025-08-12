Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался

Правда, самого супергероя в блокбастере будет не так уж и много.

После «Варвара» и свежих во всех смыслах «Орудий» (96% на Rotten Tomatoes, между прочим) Зак Креггер мог бы спокойно штамповать хорроры, но режиссер, кажется, собрался залезть в самую охраняемую песочницу поп-культуры — вселенную DC.

Проект называется «Henchmen» — и нет, это не очередная история о героическом Брюсе Уэйне. Главный персонаж — рядовой готэмский прихвостень, который случайно (!) побеждает самого Бэтмена. Никакой суперсилы, никаких гениальных планов — просто удачное стечение обстоятельств, после которого о нём начинают говорить в криминальном мире.

Согласно инсайдам, в фильме появятся и Джокер с Харли Квинн, а Тёмный рыцарь заглянет буквально на пару сцен. Для Креггера это — «лучшее, что он когда-либо писал» и проект мечты, который он сочинил ещё до «Варвара».

«Если мне позвонят, я брошу всё и сниму этот фильм», — признавался он.

Проблема в том, что Креггер пока даже не показывал сценарий студии DC. А там, под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана, явно не спешат с проектами, где фигурирует Бэтмен — всё внимание сейчас на сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза.

К тому же у DC пока нет утверждённых актёров на роли Джокера и Бэтмена, а это значит, что любые истории с ними будут согласовывать с особой осторожностью.

Тем временем сам Креггер занят до отказа: этой осенью он снимает «Resident Evil» в Праге, потом возьмётся за собственный sci-fi, и только после этого сможет вернуться к своей готэмской мечте.

Но если «Henchmen» всё-таки выстрелит, мы получим, пожалуй, самую необычную историю из мира Бэтмена — глазами мелкой сошки, которой судьба подкинула свой единственный, абсурдно счастливый шанс. До такого даже Кристофер Нолан не додумался.

