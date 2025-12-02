Меню
Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали

2 декабря 2025 08:56
Уже известно, о чем будет триквел.

«Зверополис 2» уверенно и без стука вошел в историю Disney: сиквел, на разработку которого ушло почти десять лет, уже бьет всевозможные рекорды. Неудивительно, что создатели картины уже в слух обсуждают планы на третью часть.

Режиссеры Джаред Буш и Байрон Ховард, а также продюсер Иветт Мерино поделились со ScreenRant ключевыми деталями создания мульта, и, как оказалось, рекорды сиквел ставит не только в прокате.

Главное достижение – самый масштабный состав озвучивающих актеров в истории студии: около 70» говорящих» ролей.

К вернувшимся звездам (Джейсон Бейтман, Джиннифер Гудвин, Идрис Эльба) присоединились более 50 новых актеров, включая обладателя «Оскара» Ке Хай Куана, лауреата «Эмми» Квинту Брунсон и обладателя «Грэмми» Эда Ширана.

Байрон Ховард отметил: «Камео в сиквеле – просто безумные», а Джаред Буш добавил: «Это настоящее богатство: мы вновь объединились с друзьями из “Энканто”, “Моаны” и с Аникой Нони Роуз из “Принцессы и лягушки“. Работать с людьми, которых мы так любим, – настоящее удовольствие».

Но самое интересное началось в разговоре о возможном триквеле, когда Джаред Буш намекнул на желаемого новичка:

«Мой сын постоянно говорит об этом: он хочет, чтобы Киану Ривз сыграл персонажа по имени Баба Лама – своего рода версию Джона Уика. Киану, погнали!».

Ну а с Иветт Мерино Байрон Ховард намекнул на возможное расширение географии, заявив, что им пора бы «завести кенгуру»:

«Мы обсуждали австралийских животных. В воздухе витает идея исследовать Остров Аутбэк – мы кратко упомянули его в этом фильме, но у нас есть наброски 14‑летней давности».

Ранее мы писали: Полмиллиарда долларов всего за пару дней: свежий мульт собрал в прокате больше обоих «Аватаров» – и премьера в России уже на носу

Фото: Кадры из мультфильма «Зверополис 2» (2025), кадры из фильма «Джон Уик» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
