Мир давно забыл, но вот какой Донателла Версаче была до пластики: кадры изумят

Сейчас Донателла Версаче является синонимом излишнего увлечения пластикой. 67-летняя модельер несколько раз ложилась на стол хирургов, осуществляя все новые и новые процедуры. Она делала круговую подтяжку, уменьшала расстояние между носом и верхней губой, убирала лишний объем век, неоднократно практиковала инъекции ботокса и филлеры. Но благодаря всем этим манипуляциям она не стала выглядеть моложе реального возраста. Просто Версаче превратилась в культ неестественности.

Причем тяга к усовершенствованию внешности проявилась еще у девочки в 11 лет. Тогда она обесцветила волосы и с тех пор никогда не изменяла блонду. Тем не менее до 40 лет Донателла избегала пластику. Она ограничивалась пребыванием в солярии, фанаткой которого была на протяжении многих лет. Модельер так увлеклась искусственным загаром, что вызвала фотостарение кожи. Несмотря на это, она оставалась довольно симпатичной блондинкой, что заметно по старым видеоинтервью. Теперь такой Версаче уже и не помнят.