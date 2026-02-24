Оповещения от Киноафиши
24 февраля 2026 13:46
Ошибка или замысел режиссера?

Казалось бы, «Гараж» Эльдара Рязанова многие смотрели уже сто раз. А все равно до сих пор в культовом фильме находятся неожиданные моменты, которые вызывают недоумение.

Например, сцена, где Сидорин в исполнении Валентина Гафта объявляет:

«Минуточку, товарищи! Мы опять вынуждены вас ограбить. Сдавайте по сорок рублей на непредвиденные расходы».

В кадре люди покорно встают в очередь и выуживают из карманов деньги. Никто не ищет займа до зарплаты, никто не говорит, что у него с собой столько нет.

Автор Дзен-канала «КИНО TALK» обратил внимание на нестыковку. Сорок рублей в восьмидесятых годах – сумма приличная. Для научного сотрудника или инженера это как если бы сейчас на планерке попросили срочно сдать тысяч сорок наличными.

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

Разумеется, автор задается вопросом: это Рязанов с сотоварищами оторвались от реальности или здесь есть другой смысл? Самое простое объяснение – собрание могло случайно попасть на день зарплаты. Но Гафт подает новость как экстренную и внезапную, так что версия кажется натянутой.

По мнению автора, здесь возможен тонкий режиссерский сарказм. Рязанов специально гиперболизирует ситуацию, показывая абсурдную покорность людей системе. Они настолько привыкли к вечным поборам, что даже внезапный сбор огромной суммы вызывает только смирение.

Однако подписчик канала предложил свой взгляд на ситуацию:

«Во-первых, все прекрасно знали, что на таких собраниях, как и на родительских, неминуемо будут собирать на что-то деньги, поэтому брали их с собой. Во-вторых, присутствующие – люди не бедствующие. Личный автомобиль в СССР на рубеже 70-80-х – признак серьезного достатка».

Так и остаётся загадкой, ошибка это или тонкий замысел режиссёра. Но главное, что фильм любят и смотрят до сих пор, а оценка 8.1 на Кинопоиске это только подтверждает.

Фото: Кадр из фильма «Гараж» (1979)
Ольга Назарова
