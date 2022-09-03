Минутная слава и разрушенная карьера: как сложилась судьба Хозяйки медной горы из советского фильма «Каменный цветок»

Актриса ездила с концертами по тюрьмам и вышла замуж за поляка.

Однажды, когда юная Екатерина Деревщикова играла на улице, к ней подошла незнакомая женщина и спросила: «Девочка, ты хочешь сниматься в кино?». Катя долго отпиралась, но в итоге согласилась сыграть в фильме «Личное дело» по повести Аркадия Гайдара.

Ее звездным прорывом стала роль бойкой Женьки в «Тимуре и его команде». На Деревщикову обрушилась всесоюзная слава, но мало кто знает, что экранная пионерка никогда не состояла в пионерской организации.

В 1944 году молодая актриса закончила школу и поступила во ВГИК – и уже на первом курсе сыграла роль Катеньки в фильме «Каменный цветок» – сам автор сказки Павел Бажов убедил режиссера взять Екатерину Деревщикову на эту роль. На съемках фильма у Деревщиковой произошел конфликт с Тамарой Макаровой, сыгравшей Хозяйку Медной горы. Актриса приревновала юную Катю к мужу и вычеркнула ее имя из списка Сталинской премии.

Деревщикова также сыграла главную роль в фильме «Центр нападения» и вышла замуж за одного из режиссеров картины – Игоря Земгано.

В конце 40-х Екатерина Деревщикова перестала сниматься в кино. Сценарии, которые предлагали актрисе, ей просто не нравились.

Когда она ушла от мужа Игоря Земгано с сыном Федором на руках, ей пришлось несладко – актриса ездила с концертами по тюрьмам и психиатрическим клиникам. Но ей улыбнулась удача – забытая звезда получила место в труппе кукольного театра Сергея Образцова, с которой она объездила весь мир.

Свое позднее счастье актриса обрела с поляком Петром Щчесьневским, он же помог ей пережить смерть сына, который скончался в 35 лет от гепатита. В 2006 году Екатерина Деревщикова ушла из жизни.