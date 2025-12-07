Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix

Русский актер один из немногих, кто успешно закрепился на стриминг-платформе.

Представьте, что вы — российский актёр, которому дали роль в американском сериале. Не эпизод «русского мафиози №3», а полноценного персонажа. Радость? Ещё бы.

А теперь приготовьтесь к четырём месяцам изнурительных съемок, после которых вы похудеете на семь килограммов, а ваша нервная система будет напоминать, по вашим же словам, «оголённые провода».

Алексей Воробьёв прошёл через это на съёмках сериала «Нереальный холостяк» (UnREAL) для Hulu (позже — Netflix), также отличился в хорошем смысле в сериале «Космические силы». И его история — не про гламур Голливуда, а про его суровый, почти армейский быт.

«Это твоя работа — иди и делай»

Самым шоковым для нашего человека стал не график, а железная, почти бессмысленная с точки зрения комфорта дисциплина. Воробьёв вспоминает сцену у бассейна, которую снимали в феврале при минусовой температуре. В России её бы без раздумий перенесли на тёплый месяц.

В Голливуде — нет. Потому что в сценарии она стоит в определённой серии, а серии снимают в хронологическом порядке. Никаких «съемок по объектам», экономящих время и нервы.

«Я, честно говоря, с трудом себе представляю, чтобы такое было возможно у нас, — признаётся актёр. — Но там — это твоя работа, иди и делай».

И делают все — от звезды первой величины до разносчика кофе. Кстати, о кофе. Воробьёва поразило ещё одно: на площадке никто не кричит «Тишина!». Все просто знают, что во время дубля говорить нельзя, ты испортишь дубль и потратишь тысячи заложенных в бюджет долларов.

Цена входа: тысячи самопроб и восстановление в режиме отшельника

Путь к этой изматывающей работе тоже был особым. Воробьёва утвердили без очных проб — по «селф-тейпу». Но за этим стоит море отказов и тысячи таких же записей для других проектов.

«Малюсенький эпизод с одной фразой в студийном проекте считается огромной, вызывающей большое уважение удачей», — отмечает он.

Расплата за удачу пришла после съёмок: эмоциональное выгорание, непредсказуемые реакции на обычные события. Воробьёв взял жёсткий курс на восстановление: на месяц сбежал за город, выключил соцсети, читал, писал музыку, играл в шахматы и наверстывал месяцы недосыпа.

Его история — отличный антидот против розовых очков о «голливудской сказке». Съемки для Netflix изнуряют даже опытного российского актера, прошедшего дома через огонь, воду и медные трубы.

