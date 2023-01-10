Минус 50 кг: гляньте, как похудела Лаптева из фильма «Одиноким предоставляется общежитие»

Татьяна Агафонова прославилась на всю страну, перевоплотившись в Лизу Лаптеву в картине «Одиноким предоставляется общежитие». Зрители высоко оценили ее игру, а многие отмечали, как органично пышная артистка выглядит в яркой роли.

Как оказалось, на самом деле из-за лишнего веса Агафонова могла и не стать актрисой. Еще будучи абитуриенткой, она не смогла поступить в школу-студию МХАТ как раз из-за своей внешности. Спустя некоторое время ей все же удалось стать студенткой вуза, но режиссеры предлагали ей только эпизодические роли.

В 90-х звезда экрана решила полностью сменить свою профессию и стала юристом. Она переехала к себе на родину, где стала руководительницей колхоза. В течение нескольких лет она не появлялась на экране, но из-за насыщенной работы заработала инсульт.

Тяжелый график в итоге заставил Агафонову вновь пересмотреть свою жизнь. Она переехала обратно в столицу, где занялась не только продюсерской деятельностью, но и своим здоровьем. Ей удалось избавиться от лишних килограммов и обрести спокойствие.

Сегодня Агафонова продолжает сниматься в кино. Она является весьма востребованной актрисой, по-прежнему блистая в эпизодических ролях. Например, зрители могли ее видеть в спортивной драме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» или в сериале «Призраки Замоскворечья».