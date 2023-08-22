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Минус 40 лет: обомлеете, увидев Джигурду без бороды

22 августа 2023 16:30
Минус 40 лет: обомлеете, увидев Джигурду без бороды

Отстутствие шикарной растительности делает скандалиста другим человеком.

Все привыкли видеть шоумена Никиту Джигурду с роскошной пиратской бородой, с которой он не расставался с начала карьеры. Но однажды король эпатажа избавился от своей визитной карточки, и вот что из этого получилось.

Когда шоумен предстал перед публикой с гладко выбритым лицом, его не узнали даже преданные поклонники. Безбородый Никита выглядел лет на 40 моложе своего возраста. Снимок обновленного артиста тут же распространился по Интернету и стал предметом дискуссий.

Мнения, как и стоило ожидать, разошлись. Одни пользователи отметили, что новый образ идет артисту, другие же сказали, что борода придавала его облику благородства.

«С такой внешностью ему в „Игре престолов“ играть», «Оказывается, под брутальной бородой Джигурда скрывал лицо старой некрасивой женщины», «Ему так круто», — написали пользователи Сети.

Джигурда стал известен после выхода фильма «Любить по-русски», где он сыграл с Ларисой Удовиченко. Сегодня Никита Борисович считается иконой эпатажа, а за его выходками пристально наблюдает вся страна.

Минус 40 лет: обомлеете, увидев Джигурду без бороды
Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, Социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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