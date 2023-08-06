Минус 15 лет: как на самом деле должна была выглядеть Миледи в «Трех мушкетерах»

Музыкальный фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» советские зрители увидели в конце 70-х. Режиссер пригласил весь свет кинематографа на главные роли, а Миледи, главной интриганкой картины, стал Маргарита Терехова.

Зрители остались в восторге от игры Тереховой, которая до этого блистала в «Собаке на сене» и «Зеркале» Андрея Тарковского. При этом мало кто догадывался, что Юнгвальд-Хилькевич решил обмануть зрителей.

Дело в том, что в произведениях Александра Дюма Миледи было всего лишь 22 года.

К тому возрасту она уже активно участвовала в политической жизни Франции и плела весьма жестокие интриги. Тереховой же ко времени съемок было 37 лет.

Однако постановщик решил не обращать внимание на несоответствие. Он сконцентрировался на таланте актрисы и ее красоте, представив более реалистичную для своего времени героиню.