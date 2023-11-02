Минус 15 лет: эти вещи жизненно необходимы всем, кому за 45

С приходом холодов верхняя одежда становится главной частью образа, поэтому так важно подобрать подходящие куртку и пальто. Дамам 45+ стоит обращать внимание на вещи с антивозрастным эффектом, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть все недостатки.

Тренч

Тренд на все времена. Этот предмет гардероба вряд ли выйдет из моды ближайшие пять лет. Взрослым женщинам рекомендуется выбирать длину чуть ниже колена. Не проходите мимо серых и бежевых моделей, освежающих цвет лица. Также стоит отдавать предпочтение вариантам с поясом, чтобы подчеркнуть талию.

Кожаный плащ

Для той, кто не боится быть яркой и дерзкой. Удачный материал помогает скрывать проблемные зоны и подчеркивает индивидуальность. Чтобы отвлечь внимание от синяков под глазами, обращайте внимание на светлые модели.

Укороченный бомбер

Эту одежду давно облюбовали молодые девушки, но и модницам постарше этот вариант отлично подойдет. Вместо моделей оверсайз выбирайте укороченные куртки и сочетайте их с приталенным низом — на контрасте ноги будут выглядеть длинными и стройными.