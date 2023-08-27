Минус 15 лет: эта верхняя одежда должна быть в гардеробе каждой женщины 45+

Модные образы могут обладать антивозрастным эффектом. Стилисты советуют женщинам в годах правильно составлять аутфиты, отказаться от актуальных и потому временных трендов или вещей не по размеру. Отдельные правила касаются подбора верхней одежды, с которой так легко ошибиться.

В гардеробе каждой женщины, которой уже исполнилось 45 лет, должно найтись место для комфортного тренча. В идеале такая модель имеет длину ниже колен и бежевый или серый оттенок. А вот кожаный плащ можно присмотреть и более ярких цветов. Тяжелая ткань позволит скрыть все несовершенства фигуры.

Хорошей осенней базой выступит добротное пальто. Лучше выбирать модели на запах, которые подчеркивают женственный силуэт. Легкая дубленка заменит для дам в возрасте модные косухи. Главное остановиться на тех вариантах, в которых нет плотной подкладки — тогда они не будут смотреться чересчур массивно.

Если трендам все-таки очень хочется соответствовать, то стилисты советуют короткие бомберы. Такие куртки стоит носить с облегающим низом, чтобы создавался нужный контраст. Подобный наряд позволит женщинам визуально сбросить 10-15 лет.