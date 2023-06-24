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Минус 15 лет без пластики: преображение пышки из шоу Бабкиной поразило народ

24 июня 2023 16:45
Минус 15 лет без пластики: преображение пышки из шоу Бабкиной поразило народ

Модные эксперты вернули молодость 40-летней женщине.

Чтобы выглядеть безупречно в любом возрасте, вовсе не обязательно прибегать к подтяжкам или уколам красоты. Иногда достаточно просто нового платья и красивой прически. Ведь самое главное — это уверенность в себе!

Елена пришла на шоу Надежды Бабкиной «Модный vs Народный», чтобы снова стать привлекательной и найти спутника жизни. Женщина воспитывает дочь одна, а последние отношения у Елены были с женатым мужчиной. Но она не могла и представить, какой выйдет из студии.

Эксперты программы поняли: главное, чего не хватает Елене в ее 42 года, — это уверенность в том, что она заслуживает любви. И им это удалось! Из усталой и невзрачной тетки «под полтинник» она превратилась в энергичную и стильную женщину. Для этого оказалось достаточно новой стрижки и яркого блонда. И, конечно, модного образа от стилистов. В элегантном пиджаке и с броскими аксессуарами Елена уже никому не напомнит усталую домохозяйку.

Минус 15 лет без пластики: преображение пышки из шоу Бабкиной поразило народ
Фото: Global Look Press, кадры из шоу «Модный vs Народный»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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