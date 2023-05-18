Минус 100 кг: сядьте, иначе упадете в обморок при виде преображения этой толстушки

Александра из Челябинска никогда не стеснялась своих пышных форм. Россиянка не отказывала себе в любимых блюдах до тех пор, пока не увидела, что отметка на ее весах перевалила далеко за 150 кило.

Набирать вес Александра начала еще в детстве, после того как прошла гормональное лечение после укуса клеща. Родители девочки лишь усугубляли ситуацию тем, что старались накормить ребенка при любой возможности. За правильным питанием они не следили.

Все это привело к тому, что в старших классах школы жительница Челябинска уже весила 100 кило. К счастью, Александра поняла, что если не пересмотрит свой рацион, то это обернется серьезными проблемами со здоровьем. Решив худеть, она первым делом изучила основы здорового питания — на место тортов пришли фрукты, а газировки заменила вода.

В первые два месяца диеты Александра сбросила 10 кило. Дальше — больше. Когда одних только ограничений в еде стало недостаточно, девушка начала заниматься спортом. И сегодня ее вес не достигает и 60 килограммов. Глядя на снимки до и после, интернет-пользователи попросту отказываются верить, что на них запечатлен один и тот же человек.