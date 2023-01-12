Министр послал на поклон к шаману: с чем столкнулись на съемках «Перевала Дятлова»

Подробности трагической гибели студентов у горы Холатчахль до сих пор окутаны тайной, поэтому любой проект, связанный с этой темой, привлекает много внимания публики. Режиссеры популярного сериал «Перевал Дятлова» пытались достоверно передать историю туристов, и на этом пути они столкнулись с реальными препятствиями.

Для начала необходимо было заполучить разрешение местного шамана, без которого проект мог бы сорваться. Сделать это посоветовал министр культуры, и съемочной группе удалось увидеться с колдуном, который позволил планам осуществиться. Также для съемок некоторых сцен требовался грузовик, идентичный тому, которым когда-то воспользовались студенты. Транспорт пришлось искать по деревням, а после еще и дорабатывать его внешний вид.

Проблемы были и с аппаратурой, которая обеспечивала нужное количество снега, но с этим режиссерам тоже удалось справиться, и на телеэкраны вышел захватывающий сериал.