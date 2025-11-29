Минимум в 5 фильмах СССР женщин играли мужчины: угадаете по кадрам их все? (тест)

Но «Джентльменов удачи» здесь не ждите – слишком уж очевидно.

Советское кино – это настоящая сокровищница курьёзов и творческих экспериментов. Одним из самых необычных приёмов стало перевоплощение актёров-мужчин в женские роли.

Эти образы – всегда нечто большее, чем просто грим и платье. Это удивительные метаморфозы, которые подарили зрителю незабываемых комичных и трогательных персонажей.

А много ли таких фильмов вы знаете? Проверьте свою киноэрудицию: попробуйте вспомнить пять советских картин, где женщин сыграли мужчины.

Ну что, поехали? Желаем удачи!

Ранее мы писали: На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)