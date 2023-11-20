Миниатюрная брюнетка: главный «бугай» российского кино женился на Дюймовочке

Внешность Алексея Дмитриева типичной точно не назвать. Впрочем, необычные данные не помешали ему покорить кинематограф и наладить личную жизнь.

Режиссеры часто предлагают актеру роли настоящих громил, что неудивительно. Рост знаменитости — целых 202 см. Вдобавок к этому у него довольно грубые черты лица. Выглядит звезда поистине устрашающе.

Интересно, что на экране он подлец и негодяй, а в реальной жизни любящий муж и заботливый отец. В начале нулевых Дмитриев женился на хрупкой брюнетке. По сравнению с лицедеем его супругу можно назвать настоящей Дюймовочкой.

Как бы там ни было, возлюбленные счастливы рядом друг с другом. Они воспитывают двоих сыновей, которые, к слову, гены знаменитого отца не унаследовали. Братья больше похожи на красавицу-маму.

Пока остается лишь гадать, выберут ли они для себя актерскую профессию. Отпрыски артиста еще учатся в школе, а в свободное время любят заниматься спортом.