Мини-юбка и распущенные волосы: дочь Орбакайте ходит в школу в странном виде

Кристина Орбакайте не заметила, как пролетело время. Недавно певица отправила свою дочь Клавдию Земцову в детский сад и не успела оглянуться, как та пошла уже в шестой класс. Учится звездная наследница в одной из школ Нью-Йорка, где довольно свободные нравы.

В социальных сетях артистка показала, в каком виде девочка ходит за занятия. О школьной форме не идет даже речи. Образ внучки Пугачевой больше подошел бы для прогулки с подружками, нежели для учебного дня.

Отправляясь на уроки, Клавдия надела экстремально короткую юбку, которую сочетала с боди в спортивном стиле. Волосы она оставила распущенными. В России от такого образа ученицы у педагогов началась бы тахикардия, но в США, по всей видимости, стиль casual среди школьников — это норма.

Земцова в последнее время часто раздражает хейтеров. Ранее девочка возмутила подписчиков матери своей излишней худобой. Фолловеры посоветовали исполнительнице обратить внимание на питание дочери, которая похожа на ходячий скелет.