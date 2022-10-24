Мини-шорты едва не треснули: посмотрите, что стало с дивой из «Спасателей Малибу»

«Спасатели Малибу» в течение многих лет будоражили фантазии поклонников по всему миру. Зрители осыпали актрис признаниями в любви и комплиментами. Однако, как оказалось, прошедшие годы оставили свой след на внешности главных героинь.

Так, одной из звезд проекта стала артистка Николь Эггерт, которая исполнила роль Саммер Квинн. По условиям контракта она должна была внимательно следить за своим весом. Однако после шоу артистка отказалась от строгих диет.

Сегодня Эггерт занята воспитанием своих детей. Она давно отказалась от актерской карьеры и посвящает все время работе в фургончике с мороженным. О жизни артистка рассказывает в своих социальных сетях, где можно увидеть множество ее снимков.

Поклонники не оставляют без внимания публикации кумира. При этом многие отмечают, как сильно изменилась Эггерт за последние годы. В 50-летней знаменитости сейчас практически невозможно узнать стройную модель, покорившую сердца фанатов.