«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Пользователи Сети не смогли скрыть свои эмоции.
Максим Галкин шокировал поклонников, показав видео со своей наследницей Лизой. Как уверены подписчики, дочь знаменитости все больше становится похожа на Аллу Пугачеву.
Последние месяцы Примадонна и члены ее семьи проводят в насыщенном путешествии. Сначала они остановились в Израиле, а чуть позже отправились на отдых в Латвию. При этом Галкин, до этого активно пользовавшийся социальными сетями, перестал вести блоги и показывать жизнь своих родных. Однако иногда телеведущий все же делает исключения.
Так, на странице знаменитости появилась серия роликов, в которых можно увидеть Лизу и Гарри Галкиных. Наследники позируют около Рижского залива. Как отметили фанаты, девочка становится все больше и больше похожа на свою мать. Некоторые даже предположили, что в будущем она сможет сыграть роль Примадонны в автобиографическом фильме.
«Лиза прямо мини-Пугачева», — уверены пользователи Сети.