«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян

Максим Галкин шокировал поклонников, показав видео со своей наследницей Лизой. Как уверены подписчики, дочь знаменитости все больше становится похожа на Аллу Пугачеву.

Последние месяцы Примадонна и члены ее семьи проводят в насыщенном путешествии. Сначала они остановились в Израиле, а чуть позже отправились на отдых в Латвию. При этом Галкин, до этого активно пользовавшийся социальными сетями, перестал вести блоги и показывать жизнь своих родных. Однако иногда телеведущий все же делает исключения.

Так, на странице знаменитости появилась серия роликов, в которых можно увидеть Лизу и Гарри Галкиных. Наследники позируют около Рижского залива. Как отметили фанаты, девочка становится все больше и больше похожа на свою мать. Некоторые даже предположили, что в будущем она сможет сыграть роль Примадонны в автобиографическом фильме.

«Лиза прямо мини-Пугачева», — уверены пользователи Сети.