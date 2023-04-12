Мимо такой спокойно не пройдешь: как сейчас выглядит любовница Белого из «Бригады»

Александру Флоринскую многие российские телезрители знают как исполнительницу ролей роковых красоток. В ее кинокарьере было множество фильмов, где ей приходилось играть соблазнительниц. И это неудивительно, учитывая привлекательную внешность Александры.

Актриса вспоминает, как одно время из-за ее внешности ей предлагали исключительно роли стервозных красоток. Она старалась не злоупотреблять таким амплуа, опасаясь остаться в одном образе. Благодаря таланту и умению держаться в кадре Александра радовала поклонников разнообразными ролями.

Не так давно актриса опубликовала снимок в своей социальной сети, на котором она выглядит просто потрясающе. Александра увлекается активным спортом и считает, что, независимо от обстоятельств, женщина обязана быть счастливой. В этом и кроется ее секрет красоты.