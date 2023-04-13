Мимо такого не пройти: обомлеете, увидев Колобкова из сериала «Солдаты» в молодости

Роман Мадянов снимается в кино с детства. Впервые он оказался перед объективами камер в 10 лет, но самой «народной» работой в его карьере оказался сериал «Солдаты», где он перевоплотился в майора Колобкова.

Преданные поклонники неизменно отмечают, что Мадянов органично выглядит во всех своих ролях. Одинаково хорошо ему удаются и чиновники, и преступники, и обычные российские семьянины. При этом прекрасно он играет и серьезных драматических персонажей, как, например, в картине Никиты Михалкова «12» или в исторической драме «Угрюм-река».

Подробностями жизни Мадянов делится в своих блогах, при этом он не боится публиковать архивные и личные снимки. Например, не так давно он поделился фотографией, сделанной во время его службы в войсках ракетно-космической обороны, и шокировал своих поклонников. Как отметили фанаты, они не ожидали, что так эффектно выглядит артист в юности. По мнению поклонников, уже в молодости было понятно, что актер добьется больших успехов из-за его яркой харизмы, заметной даже на фото.