Мимо такого красавчика не пройти: обомлеете, увидев Колобкова из сериала «Солдаты» в молодости

Сериал «Солдаты» стал настоящим хитом в начале 2000-х годов. Лейтенанта Колобкова сыграл Роман Мадянов — талантливый актер, известный своим мастерством. В сериале он предстал в роли красивого, сильного и отважного офицера, который завоевал сердца многих зрителей. В настоящее время актер продолжает работать в кино и на телевидении, а также занимается благотворительной деятельностью.

Однако сейчас, спустя много лет после выхода сериала, поклонники удивляются, увидев Романа Мадянова в ранних фильмах и телесериалах. Мало кто знает, что он был не менее обаятельным и привлекательным в молодости. На фотографии в своей социальной сети актер сидит в форме, которая узнается через века. Привлекает в нем его модельная внешность и притягательный взгляд. Хотя актер уже давно не играет на экране, его обаяние и талант до сих пор остаются в памяти многих зрителей.