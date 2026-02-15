Оповещения от Киноафиши
Мимо острова Буяна, в царство Сулеймана: «Сказка о царе Салтане» выглядит как история семьи Хюррем

15 февраля 2026 11:50
Хотя не все историки согласны с этой теорией.

Царь Салтан из сказки Пушкина и новой экранизации Сарика Андреасяна вполне мог оказаться османским султаном и наследником Хюррем и Сулеймана. Только не тем, о котором вы подумали.

Начнём с того, что имени Салтан в природе не существует. Это даже не имя — это переиначенное слово «султан». В дипломатической переписке русских царей была официальная формулировка «Турский царь салтан» — так называли правителя Османской империи.

И Пушкин, который в основу сюжета положил восточную сказку, услышанную в Крыму, это прекрасно знал. Он не выдумывал имена из головы — он брал то, что звучало в реальной дипломатической практике. В его эпоху Османской империей правил Махмуд II, потомок Великепного в 9 колене.

Дальше — Гвидон. Это не просто звучное имя, а итальянское Guido, восходящее к слову «вождь». И одновременно прямая отсылка к Ги де Лузиньяну — тому самому франкскому правителю Кипра, чей полный титул звучал как «Гвидо, милостью Божией VIII латинский король Иерусалима и господин Кипра». То есть царь Салтан оказывается султаном, а его сын Гвидон — королём с соседнего острова, за который постоянно шли распри между Европой и османами.

Теперь про Бабариху. Сватья баба Бабариха — это вовсе не просто вредная старуха. В некоторых прочтениях она соотносится с Ефросиньей Глинской, бабушкой Ивана Грозного. А Иван Грозный, в свою очередь, в альтернативных исторических реконструкциях отождествляется с библейским царём Соломоном и самим Салтаном.

Есть также версия, что прототипом Салтана мог быть султан Саладин, тот самый, что воевал с крестоносцами. Или халдейский эмир Салтух, чьё имя тоже подозрительно похоже на пушкинского царя.

К слову, когда через два года после написания сказки Пушкин впервые увидел остров Свияжск, он воскликнул: «Да это же мой остров Буян!» А Свияжск — это место, где сходились пути русских, татар и европейцев.

Сказка изначально писалась как история про столкновение и переплетение миров: восточного и западного, мусульманского и христианского. Просто Пушкин упаковал это в такой лёгкий слог, что мы до сих пор читаем детям про белку с орешками и не замечаем, что за этим стоят султаны.

Фото: Кадры из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026), из сериала «Великолепный век»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
