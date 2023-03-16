Мимо не пройдет никто: вас ошарашат фото главной светской львицы планеты спустя 20 лет

Главная тусовщица Америки, желанная гостья любой светской вечеринки и богатая наследница Пэрис Хилтон пробовала себя в кино, музыке, написании книг и на подиуме, но ни одно из увлечений не стало ее призванием. И сегодня, как и 20 лет назад, ее знают как внучку отельного магната Бэррона Хилтона.

«Блондинка в шоколаде» еще в детстве сбегала из частных школ, в которые ее норовили пристроить родители. Бурные романы и бешеное внимание прессы — каждое появление светской львицы производило фурор. Мало что изменилось с тех пор.

42-летняя представительница бизнес-империи Хилтонов приехала в Нью-Йорк, чтобы представить свою автобиографию «Пэрис: мемуары». В ней она пишет о своем прозвище тупой блондинки, о насилии, с которым ей пришлось столкнуться, о политическом активизме и личных переживаниях.

В рамках промо-кампании для книги звезда появилась на обложках Rolling Stone, Harper’s Bazaar Arabiya и немецкого Glamour. С возрастом наряды Пэрис стали чуть менее провокационными, а ее откровения о буйной молодости — еще более желанными.