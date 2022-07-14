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Киноафиша Статьи Мимо не прошла: Бузова бурно отреагировала на новый роман бывшего

Мимо не прошла: Бузова бурно отреагировала на новый роман бывшего

14 июля 2022 10:49
Мимо не прошла: Бузова бурно отреагировала на новый роман бывшего

Певица опубликовала в соцсетях пронзительное стихотворение.

Рэпер Давид Манукян хоть и не признается официально, что встречается с Мари Краймбрери, но их связь уже не скрывает. На днях он разместил в Сети ролик с концерта певицы, который проходит в Сочи. На видео он подпевает хитам Краймбрери и признается, что в ее творчестве есть и его и любимые песни. А в другом видео, появившемся в соцсетях, видно, как Дава посылает воздушные поцелуи исполнительнице на сцене.

Ольга Бузова тоже не прошла мимо счастливых видео, свидетельствующих о новом романе бывшего. Она бурно отреагировала, опубликовав в соцсетях поздно ночью пронзительное стихотворение малоизвестного автора. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские хроники». По всей видимости, текст произведения о сложной жизни, которая всегда на виду, оказался близок Ольге. Но затем певица поспешно удалила пост.

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Напомним, по слухам, во время недавней поездки в Армению Манукян сделал Мари предложение и познакомил ее с родителями. Ранее он признавался, что хотел бы жениться уже в этом году.

Елена Королева
Елена Королева
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