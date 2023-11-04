Милый только на экране: за что коллеги боялись Олега Даля

Олег Даль всегда славился не самым простым нравом. Но многие коллеги думали, что это лишь домыслы злых языков. Оказалось, почва у слухов все-таки была. Всему виной одна история, которую рассказал Алексей Симонов, снявший фильм «Обыкновенная Арктика».

Съемки ленты начались в январе, а в апреле оставалось отработать лишь одну сцену, для которой Далю нужно было прилететь в Амдерму. Чтобы не скучать, артист взял с собой жену. Но просчитался.

Из-за жутких погодных условий самолет с Далем и его супругой не смог сесть в месте назначения, а приземлился в каком-то глухом поселке. Два долгих дня знаменитая чета вынуждена была перебиваться хлебом и водой в надежде на спасение.

Когда самолету все же удалось взлететь и сесть в месте назначения, Даль сходу набросился на директора картины об Арктике с кулаками. В беседе с журналистами Симонов признавался, что до конца съемок боялся подходить к разъяренному артисту и общался с ним исключительно через жену.

Создатель ленты признавался, что о случившемся ему неприятно вспоминать, но приходится. Иначе бы поклонники не узнали о скверном характере обиженного на Симонова Даля.