Милый только на экране: за что коллеги боялись Олега Даля
Историю «одного гнева» мало кто знает.
Олег Даль всегда славился не самым простым нравом. Но многие коллеги думали, что это лишь домыслы злых языков. Оказалось, почва у слухов все-таки была. Всему виной одна история, которую рассказал Алексей Симонов, снявший фильм «Обыкновенная Арктика».
Съемки ленты начались в январе, а в апреле оставалось отработать лишь одну сцену, для которой Далю нужно было прилететь в Амдерму. Чтобы не скучать, артист взял с собой жену. Но просчитался.
Из-за жутких погодных условий самолет с Далем и его супругой не смог сесть в месте назначения, а приземлился в каком-то глухом поселке. Два долгих дня знаменитая чета вынуждена была перебиваться хлебом и водой в надежде на спасение.
Когда самолету все же удалось взлететь и сесть в месте назначения, Даль сходу набросился на директора картины об Арктике с кулаками. В беседе с журналистами Симонов признавался, что до конца съемок боялся подходить к разъяренному артисту и общался с ним исключительно через жену.
Создатель ленты признавался, что о случившемся ему неприятно вспоминать, но приходится. Иначе бы поклонники не узнали о скверном характере обиженного на Симонова Даля.