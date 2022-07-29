«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном

Нино Нинидзе взбудоражила поклонников, намекнув на свой разрыв с Максимом Виторганом. Актриса откровенно рассказала, какое место в ее жизни занимают романтические увлечения.

О романе Виторгана и Нинидзе стало известно в 2019 году. Знаменитости регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях, а некоторые инсайдеры даже утверждали об их помолвке. Однако зимой этого года Виторган неожиданно пропал из социальных сетей и, как уверены фанаты, расстался со своей избранницей. Сама Нинидзе не комментировала ситуацию, но недавно призналась, что не ищет счастье в личной жизни.

Как рассказала актриса журналу Ok! Magazine , она давно поняла, что нужно стараться жить самостоятельно. Нинидзе больше не хочет строить отношения с «отвязными» парнями, пытается быть самодостаточной и не ставит личную жизнь превыше всего.

«Для меня сейчас сама формулировка „личная жизнь“ и лишь бы милый рядом — это не самоцель», — уверена артистка.

Как отметили внимательные поклонники, подобным образом она намекнула на свой разрыв с Виторганом. Якобы актриса разочаровалась в этих отношениях и теперь занята исключительно своей карьерой.