Милохин взорвался из-за сравнения с Шатуновым: вот что он заявил

Даня Милохин — кумир миллионов девочек по всей стране, и не удивительно, что его часто сравнивают с другой звездой, покорившей женские сердца — Юрой Шатуновым. Вот только такое сравнение звезде Tik-Tok совсем не нравится. У Милохина, как и у бывшего солиста «Ласкового мая», тоже было непростое детство. Оба они выросли в детдоме и в раннем возрасте стали популярными.

Даня не любит, когда его сравнивают с Шатуновым, поскольку считает это неуместным. Многие уверены, что юная звезда просто боится повторить трагическую судьбу Юрия. Напомним, что Шатунов скончался от обширного инфаркта миокарда 23 июня 2022 года. Милохин бурно отреагировал на заявление журналистки Анны Монгайт, которая сравнила Юру и Даню в своем блоге. В ответ на это Милохин не удержался и написал: «Что за..?! Я жил, жив и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном».