Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Милохин взорвался из-за сравнения с Шатуновым: вот что он заявил

Милохин взорвался из-за сравнения с Шатуновым: вот что он заявил

14 июля 2022 08:33
Милохин взорвался из-за сравнения с Шатуновым: вот что он заявил

Юный артист посчитал плохим предзнаменованием сравнение с погибшим Шатуновым.

Даня Милохин — кумир миллионов девочек по всей стране, и не удивительно, что его часто сравнивают с другой звездой, покорившей женские сердца — Юрой Шатуновым. Вот только такое сравнение звезде Tik-Tok совсем не нравится. У Милохина, как и у бывшего солиста «Ласкового мая», тоже было непростое детство. Оба они выросли в детдоме и в раннем возрасте стали популярными.

Даня не любит, когда его сравнивают с Шатуновым, поскольку считает это неуместным. Многие уверены, что юная звезда просто боится повторить трагическую судьбу Юрия. Напомним, что Шатунов скончался от обширного инфаркта миокарда 23 июня 2022 года. Милохин бурно отреагировал на заявление журналистки Анны Монгайт, которая сравнила Юру и Даню в своем блоге. В ответ на это Милохин не удержался и написал: «Что за..?! Я жил, жив и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video