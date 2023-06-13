Милохин умудрился закрутить пиар-роман с еще одной звездой: не поверите с кем

Юная звезда шоу-бизнеса и очень противоречивая фигура Даня Милохин сумел достичь небывалых высот всего за год. Тиктокер, исполнитель, актер, блогер — все это умудряется совмещать в себе один обычный парень из детдома. При этом начинал он с коротких роликов в Интернете, которые снимал просто для себя. По его словам, у этих видео не было ни определенной темы, ни какой-то задачи. Однако благодаря им он обрел известность.

Вскоре после этого Даня решил заняться музыкой.

И один за другим стали выходить его синглы, которые тут же становились невероятно популярными среди молодежи. И вот уже юный тиктокер записывает дуэты с такими звездами, как Тимати, Джиган, «Мумий Тролль» и даже Басков. Не менее насыщенна и личная жизнь Милохина. Что любопытно, не всегда можно разобрать, где действительно были отношения, а где это был просто пиар-ход.

После говорили о его отношениях с Юлией Гаврилиной, Даяной, Кариной Карамбейби, Катей Толстопятовой и другими. Однако главной темой для поклонников Дани был его роман с Медведевой. Но после всплывшей на поверхность правды заговорили о новом романе с актрисой Луизой-Габриэлой Бровиной. Но, как сообщает издание СтарХит, оказалось, что между ребятами ничего не было. Не получилось даже отношений ради пиара.