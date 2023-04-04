Милого Сухомлина из «Кадетства» больше нет: посмотрите, что стало с актером (фото)

Интеллигентный и обаятельный суворовец Илья Сухомлин — эта роль принесла Аристарху Венесу любовь миллионов поклонниц и свыше ста тысяч подписчиков в социальных сетях. Каково же было их удивление, когда артист выложил публикацию в новом образе.

Для тех, кто внимательно следит за жизнью актера, не секрет, что в жизни Венес и ранее сильно отличался от своего милого персонажа. Видео, которым артист поделился недавно, доказывает, что Аристарх окончательно избавился от амплуа прилежного суворовца и стал брутальным мачо. Он сбросил несколько килограммов, сделал дерзкую стрижку и перекрасился в блонд. Реакция подписчиков не заставила себя ждать.

«Пушка», «Горячий», «Попрошу ущипнуть, чтобы удостовериться, что это не сон», — комментаторы пришли в восторг от маскулинного имиджа Венеса.

Впрочем, новый образ оценили не все.

«Седой дедушка теперь», «Подъем, суворовец Сухомлин!» — подписчики как бы намекали, что амплуа в нашумевшем сериале больше красит артиста.

Другие же усмотрели в перезагрузке звезды «Кадетства» сходство с голливудским актером, звездой фильмов