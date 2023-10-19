Милляра в этой комедии заменили на скандального певца: Гоголь в гробу переворачивается

В 1961 году на экраны вышла картина Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссеру удалось сотворить настоящее чудо: его фильм был не просто добрым и сказочным, но и пропитанным духом Рождества. Этому способствовал и блестящий актерский состав. Чего стоил только черт в исполнении Георгия Милляра.

Артисту удалось гениально передать персонажа: он даже сам нырнул в прорубь, хотя возраст едва ли это позволял. Актеру было уже под шестьдесят. Создается впечатление, что именно такой видел эту историю автор сказки Николай Васильевич Гоголь.

А вот от телемюзикла, который сняли в нулевые, великому писателю могло стать дурно. Гениального Милляра там заменили королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Уровень мастерства двух артистов даже сравнивать не стоит.

Сам певец после проекта не раз жаловался, что играть нечисть — это неблагодарное дело. По словам бывшего мужа Пугачевой, после этой роли с ним стали случаться разные неприятности. Больше на подобные предложения исполнитель не соглашался.