Милляр по одной детали понял, что жена ему изменила: этого предательница никак не ожидала

В личной жизни Георгия Милляра разыгралась нешуточная драма. После случившегося актер разочаровался в женщинах и еще долго отказывался от женитьбы.

Многие ошибочно полагают, что артист впервые связал себя узами брака, когда был уже пожилым. На самом деле первую попытку создать семью он предпринял в 1933 году. Его женой была Маргарита Самойлова.

Этот союз распался при неприятных обстоятельствах. Звезда киносказок Александра Роу понял, что возлюбленная ему изменяет, причем догадался об этом по весьма пикантной детали.

До знаменитости доходили слухи о том, что его благоверная крутит роман с одним известным режиссером. Но лицедей верить им отказывался ровно до тех пор, пока Самойлова не пришла к нему с «радостной» новостью.

Предательница сообщила мужу, что находится в интересном положении. Вот только она не знала, что Милляр не мог иметь детей. Тогда Георгий Францевич прогнал супругу к отцу ее ребенка, а после подал на развод.