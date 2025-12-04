Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги

Этот мужчина снился вам в кошмарах, если вы родились во времена расцвета СССР.

В истории советского кино была особая каста — актёры, гениально игравшие роли противоположного пола. Королём этого жанра был, безусловно, Георгий Милляр, «всесоюзная Баба Яга». Но когда в 1967 году режиссёрам Константину Ершову и Георгию Кропачёву понадобилась ведьма для мистического хоррора «Вий», они решили: Милляр не подойдёт.

Милляр попал в список на выбывание

Его сказочная, почти карикатурная Яга могла вызвать улыбку там, где требовался леденящий ужас. Хотя пробы Милляр прошел блестяще, обойдя всех возврастных актрис, нужен был абсолютно новый, пугающий лик.

Подсмотрели у Тарковского

Поиски привели их к фильму «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. В одной из сцен появлялся игумен с пронзительным, тяжёлым взглядом, в котором читалась многовековая скорбь. Этого актёра звали Николай Кутузов.

После одной фото-пробы в гриме стало ясно — он идеален. Страшные морщины, горбатый нос, тяжелый взгляд. Так человек, никогда не снимавшийся в подобных образах, «отжал» роль у главного сказочного злодея страны.

Кем же был этот загадочный актёр

Николай Кутузов — фигура уникальная для советского кинематографа. Рождённый в 1897 году в семье горного инженера, он получил блестящее дореволюционное образование: в совершенстве владел несколькими языками, декламировал Байрона и Гейне в оригиналах, музицировал. Его кинодебют состоялся ещё в 1925 году в главной роли в немом фильме «Крест и маузер».

В 1927 году, будучи в Берлине, он поразил немецких журналистов эрудицией и получил лестное предложение остаться работать в Европе. Но Кутузов, патриот, вернулся в СССР. Его карьера сложилась парадоксально.

Обладая данными ведущего драматического актёра, он почти полвека прослужил на «Мосфильме», снявшись в полусотне картин — но в основном в эпизодах. Его можно увидеть в «Войне и мире», «Тихом Доне», «Братьях Карамазовых», «Беге», «12 стульях». Он был эталонным «актёром лица», чьё присутствие на экране, даже без слов, добавляло кадру глубины и исторической достоверности.

Почему именно он стал ведьмой?

Секрет успеха Кутузова в «Вие» — в абсолютной органичности и отсутствии намёка на шутовство. Гоголевская ведьма — существо древнее, вышедшее из языческих времён, её зло — архаичное и беспощадное.

Кутузов, с его почти иконописными чертами лица и тяжёлым взглядом, воплотил не просто «страшную старуху», стал воплощением гоголевской тьмы. Его ведьма не кривляется — она молчаливо прожигала людей взглядом. Если вы смотрели фильм в детстве, то она еще долго была причиной кошмаров.

Милляр играл Ягу как фольклорный, почти комедийный архетип. Кутузов же сыграл ведьму как метафизическое зло. Николай Кутузов ушёл из жизни в 1981 году, не получив громких званий и пышных похорон. Но его короткое появление в «Вие» пошатнуло трон под главной Бабой-Ягой советского кино.

