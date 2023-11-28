Милляр бы обомлел: не таким вы представляете современного Кощея (фото)
Новое прочтение знакомого персонажа.
Кощей Бессмертный — герой вечный. Его играли, играют и будут играть. Но у каждого режиссера и актера есть свое видение мрачного персонажа.
Для большинства зрителей любимый злодей ассоциируется с Георгием Милляром: уж больно органично он смотрелся в жутком амплуа. Недавно же на экраны вышел фильм «По щучьему велению», где показали современного Кощея.
Им стал Федор Лавров. В отличие от своего предшественника, охотно демонстрирующего кожу да кости, артист скрыл фигуру под длинным темным одеянием, подсвеченным ультрафиолетовой краской. При виде такого Бессмертного звезда советского кино наверняка бы обомлел — и дело тут не только во внешнем облике.
В картине Александра Войтинского Кощей не лишенный чувств негодяй, а самый обычный человек со своими прихотями и слабостями.
«Глава пантеона русской хтони», — именно так охарактеризовал своего персонажа сам Лавров.