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Милляр бы обомлел: не таким вы представляете современного Кощея (фото)

28 ноября 2023 12:15
Милляр бы обомлел: не таким вы представляете современного Кощея (фото)

Новое прочтение знакомого персонажа.

Кощей Бессмертный — герой вечный. Его играли, играют и будут играть. Но у каждого режиссера и актера есть свое видение мрачного персонажа.

Для большинства зрителей любимый злодей ассоциируется с Георгием Милляром: уж больно органично он смотрелся в жутком амплуа. Недавно же на экраны вышел фильм «По щучьему велению», где показали современного Кощея.

Им стал Федор Лавров. В отличие от своего предшественника, охотно демонстрирующего кожу да кости, артист скрыл фигуру под длинным темным одеянием, подсвеченным ультрафиолетовой краской. При виде такого Бессмертного звезда советского кино наверняка бы обомлел — и дело тут не только во внешнем облике.

В картине Александра Войтинского Кощей не лишенный чувств негодяй, а самый обычный человек со своими прихотями и слабостями.

Милляр бы обомлел: не таким вы представляете современного Кощея (фото)

«Глава пантеона русской хтони», — именно так охарактеризовал своего персонажа сам Лавров.

Фото: Кадр из фильма «Кащей Бессмертный» (1944), кадр из фильма «По щучьему велению» (2023)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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