Милляр бы обомлел: не таким вы представляете современного Кощея (фото)

Кощей Бессмертный — герой вечный. Его играли, играют и будут играть. Но у каждого режиссера и актера есть свое видение мрачного персонажа.

Для большинства зрителей любимый злодей ассоциируется с Георгием Милляром: уж больно органично он смотрелся в жутком амплуа. Недавно же на экраны вышел фильм «По щучьему велению», где показали современного Кощея.

Им стал Федор Лавров. В отличие от своего предшественника, охотно демонстрирующего кожу да кости, артист скрыл фигуру под длинным темным одеянием, подсвеченным ультрафиолетовой краской. При виде такого Бессмертного звезда советского кино наверняка бы обомлел — и дело тут не только во внешнем облике.

В картине Александра Войтинского Кощей не лишенный чувств негодяй, а самый обычный человек со своими прихотями и слабостями.