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Киноафиша Статьи Миллионы россиян мечтали сделать так же: Донцова за кулисами избила известного шоумена

Миллионы россиян мечтали сделать так же: Донцова за кулисами избила известного шоумена

18 октября 2023 20:45
Миллионы россиян мечтали сделать так же: Донцова за кулисами избила известного шоумена

Писательница вышла из себя из-за наглой лжи.

Еще в советские годы на телевидении появились самопровозглашенные целители. Они утверждали, что могут заряжать воду и даже избавлять от болезней прямо через экран. В 90-е с одним из таких лекарей встретилась Дарья Донцова.

Во время съемок телепередачи автор столкнулась с Алланом Чумаком. Создательница популярных детективов рассказала на шоу «Было/Стало», что не смогла удержать себя в руках и избила шарлатана микрофоном. Реклама таких сомнительных методик лечения вместо обращения к врачам ее невероятно возмущала.

Сама писательница выступает за традиционную медицину. Непрерывный поток псевдогуру, которые предлагали лечить серьезные болезни травами, медитацией и просмотром телепередач, уже давно выводил Донцову из себя. По мнению Дарьи Аркадьевны, можно хоть травы пить, хоть питаться толчеными кирпичами и пылью с асфальта, если проблем со здоровьем нет. В других случаях следует сначала вылечиться.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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