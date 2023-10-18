Миллионы россиян мечтали сделать так же: Донцова за кулисами избила известного шоумена

Еще в советские годы на телевидении появились самопровозглашенные целители. Они утверждали, что могут заряжать воду и даже избавлять от болезней прямо через экран. В 90-е с одним из таких лекарей встретилась Дарья Донцова.

Во время съемок телепередачи автор столкнулась с Алланом Чумаком. Создательница популярных детективов рассказала на шоу «Было/Стало», что не смогла удержать себя в руках и избила шарлатана микрофоном. Реклама таких сомнительных методик лечения вместо обращения к врачам ее невероятно возмущала.

Сама писательница выступает за традиционную медицину. Непрерывный поток псевдогуру, которые предлагали лечить серьезные болезни травами, медитацией и просмотром телепередач, уже давно выводил Донцову из себя. По мнению Дарьи Аркадьевны, можно хоть травы пить, хоть питаться толчеными кирпичами и пылью с асфальта, если проблем со здоровьем нет. В других случаях следует сначала вылечиться.