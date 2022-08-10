Миллионы прибыли на грязном скандале с Херд: чем обернулся развод для Деппа

Хотя брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился всего год, их расставание затянулось на 6 лет и превратилось в грязный скандал. Актриса опубликовала в СМИ ряд заявлений, в которых намекнула на неподобающее поведение бывшего мужа, обвинив его в пагубных зависимостях и абьюзе. Херд уверяла, что актер часто поднимал на нее руку. Признания бывшей жены стоили Деппу карьеры — его последовательно «вырезали» из всех фильмов и коммерческих проектов на протяжении нескольких лет.

Но в этом году актер смог обелить свое имя в суде, доказав, что Эмбер просто клеветала на него. Процесс закончился безусловным триумфом Деппа. Он не только публично унизил экс-супругу, но и получил миллионы прибыли. Звезде удалось оставить Херд без денег — по решению суда она должна выплатить бывшему мужу 10 млн долларов. Но таких средств у актрисы нет, и она уже выставила на продажу принадлежащий ей особняк.

Зато дела Деппа пошли в гору. По информации TMZ , актер уже заключил новый контракт с Dior. Джонни с 2015 года представлял аромат Dior Sauvage, сделав его самым продаваемым мужским парфюмом в мире. Не так давно прошла новая рекламная съемка с участием актера. По некоторым данным, в качестве гонорара в рамках договора Деппу пообещали семизначную сумму.